Tottenham-Marsiglia | Conte | “Serata speciale Dobbiamo essere felici”

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 settembre 2022) “Ricordo bene quando Richarlison ha firmato per gli Spurs e ha detto che non vedeva l’ora di giocare in Champions League e di ascoltare la musica. Un giocatore che dice queste parole vuol dire che ha grande voglia e grande volontà”. Lo ha detto l’allenatore del, Antoniodopo la vittoria per 2-0 sulnella prima giornata della fase a gironi di Champions League. “Queste serate sono molto speciali. Prima della partita abbiamo parlato con i giocatori per dire che sappiamo molto bene cosa abbiamo fatto la scorsa stagione, il grande lavoro e i sacrifici per avere notti come questa. Penso che abbiamo sentito un po’ di pressione in questa competizione, ma alla finenti“, ha concluso il tecnico italiano. SportFace.