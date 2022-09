Sviene sotto i colpi del compagno | figli chiamano i carabinieri

(Di giovedì 8 settembre 2022) L'ultimo colpo sferrato dalviolento l'ha fatta svenire e lui, per rianimarla, l'ha sistemata nella vasca da bagno e le ha spruzzato dell'acqua in faccia: è quanto accaduto in un'abitazione ...

Agenzia ANSA

L'ultimo colpo sferrato dal compagno violento l'ha fatta svenire e lui, per rianimarla, l'ha sistemata nella vasca da bagno e le ha spruzzato dell'acqua in faccia: è quanto accaduto in un'abitazione d ...CHIEI - È stato condannato a dieci anni di reclusione ed al pagamento di una provvisionale di 50.000 euro Roberto Salute, il 57enne di Torrevecchia Teatina che lo scorso 18 gennaio, di ...