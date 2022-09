Putin: “Chiuderemo i rubinetti”. E prepara l’alleanza con Pechino (Di giovedì 8 settembre 2022) La minaccia di Mosca all’Unione: stop a gas, petrolio e carbone in caso passi il price cap. Accordo con la Mongolia per un gasdotto verso la Cina. A Samarcanda l’incontro con Xi Leggi su lastampa (Di giovedì 8 settembre 2022) La minaccia di Mosca all’Unione: stop a gas, petrolio e carbone in caso passi il price cap. Accordo con la Mongolia per un gasdotto verso la Cina. A Samarcanda l’incontro con Xi

nuova_venezia : Putin: “Chiuderemo i rubinetti”. E prepara l’alleanza con Pechino - CorriereAlpi : Putin: “Chiuderemo i rubinetti”. E prepara l’alleanza con Pechino - mattinodipadova : Putin: “Chiuderemo i rubinetti”. E prepara l’alleanza con Pechino - LauraCarrese : RT @TatiUdaci: ??Non ci chiuderemo dall'Europa, non introdurremo nemmeno restrizioni sui visti - Welcome!- Putin. - smascerato : RT @TatiUdaci: ??Non ci chiuderemo dall'Europa, non introdurremo nemmeno restrizioni sui visti - Welcome!- Putin. -

Borrell, stop ai visti turistici russi non è una buona idea Più di 300.000 russi sono fuggiti dal loro Paese da quando Vladimir Putin ha invaso l'Ucraina quasi sei mesi fa, ha detto Borrell. "Chiuderemo la porta a questi russi Non credo sia una buona idea", ... Putin e il suo doppio ... "D'accordo, ma allora avranno l'indipendenza anche l'Ossezia del Sud e lAbchazija e manderemo i carri armati in Georgia, e se non siete carini con noi vi chiuderemo il rubinetto del gas". Putin ... La Stampa I sospetti di Meloni: a ottobre Putin punterà su Salvini per metterci in crisi Lo stop alle forniture russe di gas sarà la prima grana del nuovo governo. La leader di FdI difende il price cap. Ma il leghista: "Prima gli ... Più di 300.000 russi sono fuggiti dal loro Paese da quando Vladimirha invaso l'Ucraina quasi sei mesi fa, ha detto Borrell. "la porta a questi russi Non credo sia una buona idea", ...... "D'accordo, ma allora avranno l'indipendenza anche l'Ossezia del Sud e lAbchazija e manderemo i carri armati in Georgia, e se non siete carini con noi viil rubinetto del gas".... Putin: “Chiuderemo i rubinetti”. E prepara l'alleanza con Pechino Lo stop alle forniture russe di gas sarà la prima grana del nuovo governo. La leader di FdI difende il price cap. Ma il leghista: "Prima gli ...