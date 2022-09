"Per anni, nel Lazio...". Salvini, la lettera aperta che fa a pezzi Zingaretti (Di giovedì 8 settembre 2022) Una lettera agli elettori del Lazio per convincerli a votare Lega il 25 settembre. Ma le parole di Matteo Salvini, segretario del Carroccio, sono anche il più pesante degli atti d'accusa al governatore Nicola Zingaretti e al Pd, nazionale e regionale. "Il Lazio è una grande Regione che ha tutto: storia, cultura, natura, imprese, eccellenze riconosciute in tutto il mondo. La sua grandezza è stata però oscurata negli ultimi anni da scelte inappropriate e inefficaci. La sua bellezza vittima di incuria, sporcizia, degrado. Comprendo il vostro stato d'animo: disillusione, stanchezza, paura di non farcela, l'incremento spropositato del costo dell'energia ma CREDO anche che ci sia tanta voglia di serenità e di rivincita". "CREDERE è vitale, è il motore di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Unaagli elettori delper convincerli a votare Lega il 25 settembre. Ma le parole di Matteo, segretario del Carroccio, sono anche il più pesante degli atti d'accusa al governatore Nicolae al Pd, nazionale e regionale. "Ilè una grande Regione che ha tutto: storia, cultura, natura, imprese, eccellenze riconosciute in tutto il mondo. La sua grandezza è stata però oscurata negli ultimida scelte inappropriate e inefficaci. La sua bellezza vittima di incuria, sporcizia, degrado. Comprendo il vostro stato d'animo: disillusione, stanchezza, paura di non farcela, l'incremento spropositato del costo dell'energia ma CREDO anche che ci sia tanta voglia di serenità e di rivincita". "CREDERE è vitale, è il motore di ...

