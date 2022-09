Peccato Jannik, nostro eroe e campione del riscatto e della rimonta! (Di giovedì 8 settembre 2022) Ci siamo svegliati col buio pesto, come quella volta che guardammo l'Uomo che sbarcava sulla luna, ci siamo riappisolati perché Swiatek - Pegula è durata più del previsto, per nostra fortuna alle 3.30 ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 8 settembre 2022) Ci siamo svegliati col buio pesto, come quella volta che guardammo l'Uomo che sbarcava sulla luna, ci siamo riappisolati perché Swiatek - Pegula è durata più del previsto, per nostra fortuna alle 3.30 ...

chiara_tosi88 : @paolobertolucci Mannaggia che peccato per l’occasione nel quarto set! Però bravissimi entrambi!! Avrebbero meritat… - LiberaMil : RT @lucacirex: Signori, che dire: giovani, forti(ssimi), talentuosi, amici. Stavolta ha ragione lo spagnolo, dopo una maratona tennistica d… - OnehundredPa : Due giganti a New York e più di 5 ore di partita ... Peccato per Jannik ma è solo l'inizio La nuova era è comincia… - Robyonekenoby69 : Peccato Jannik ma ci siamo, bisogna limare alcuni dettagli ma ci siamo - WarmenBent : Peccato. Andato male il game dove ha servito per il match è arrivato il calo mentre #Alcaraz è salito di livello. C… -