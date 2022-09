Notte fantasma | un noir che si ispira a Il Sorpasso di Dino Risi

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 8 settembre 2022) Un’avventura lunga unavissuta da una strana coppia formata, per caso, da un poliziotto (Edoardo Pesce), che abusa del suo potere, e Tarek (Yothin Clavenzani), un adolescente che ha programmato una serata con gli amici tra playstation e junk food. Prima di incontrarli passa per il parco a comprare qualche grammo di fumo. Qui viene placcato dal poliziotto di cui sopra. Inizia ladi Fulvio Risuleo, presentato in Orizzonti Extra della Mostra di Venezia. L’uomo misterioso e minaccioso prende in ostaggio il ragazzo: invece di portarlo in commissariato lo costringe a trascorrere lacon lui tra risse, fughe e balli imposti. Col passare delle ore i due diventano quasi complici (il poliziotto insegna a Tarek a guidare) e i ruoli sembrano invertirsi: Tarek viene a coscienza dei problemi personali ...