Napoli | Zielinski | “Battuto un avversario importante | siamo stati perfetti”

PrimeVideoIT : Il POKER del Napoli, la DOPPIETTA di Zielinski. CLA-MO-RO-SO allo Stadio Diego Armando Maradonaaaaaaaaaaa ????… - SkySport : NAPOLI-LIVERPOOL 4-1 Risultato finale ? ? rig. #Zielinski (5’) ? #Anguissa (31’) ? #Simeone (44’) ? #Zielinski (47’… - anperillo : Contro il #Liverpool è stato uno dei #Napoli più belli di sempre. I primi 45 minuti sono da cineteca ??. Bravissimo… - MarekNapoli : Pagelle Napoli-Liverpool: Anguissa e Zielinski giganti, Kvaratskhelia da urlo! Meret è dappertutto, con Kim non pas… - diego_titone : RT @SkySport: NAPOLI-LIVERPOOL 4-1 Risultato finale ? ? rig. #Zielinski (5’) ? #Anguissa (31’) ? #Simeone (44’) ? #Zielinski (47’) ? #LuisD… -

- Grazie alla doppietta die ai gol di Anguissa e Simeone , ilha battuto il Liverpool con un netto 4 - 1, regalandosi una notte da urlo. Il tecnico Luciano Spalletti , in ...Doppietta di, gol di Anguissa e Simeone: prestazione splendida degli azzurri Iltravolge il Liverpool per 4 - 1 nel match valido per la prima giornata del Gruppo A di Champions League . Allo ...L'ex allenatore e ora opinionista sulla partita stravinta dagli azzurri: "L'uomo partita è sicuramente Spalletti" ...quattro ad uno e Liverpool rispedito a casa dopo che il Napoli ha calato sul prato di Fuorigrotta un poker di quelli che resteranno nella storia del club azzurro. Un trionfo, quello targato Spalletti ...