Napoli, provano a entrare in curva A e aggrediscono poliziotti: arrestati due hooligans violenti (Di giovedì 8 settembre 2022) Due tifosi inglesi arrestati. E' il bilancio degli scontri pre-partita registrati ieri allo stadio Maradona. Le forze dell'ordine hanno anche sanzionato 15 persone e multato 10 parcheggiatori abusivi che estorcevano danaro agli automobilisti all'esterno del complesso sportivo. Due tifosi violenti in manette Ieri sera, poco prima dell'inizio dell'incontro di calcio Napoli-Liverpool, due tifosi inglesi in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

