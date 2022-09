Mortaruolo e Pepe Pd | “Il rilancio del Sannio passa dal comparto agricolo”

(Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Insieme ad Antonella, candidata alla Camera per i Democratici e Progressisti nel collegio uninominale di Benevento, ho incontrato il Presidente di Confagricoltura Benevento, Antonio Casazza e il Direttore, Antonio Caputo per un confronto sul cambio di rotta che è necessario dare alche è un settore trainante della nostra economia regionale. Una visita che ha posto l’attenzione sullo sviluppo territoriale e sull’urgenza di dare forza al settore, stimolarne la competitività e garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali. Dobbiamo far sì che l’agricoltura si ponga come asset centrale della strategia didele delle aree interne”. Così Erasmo, Consigliere regionale del PD ...

