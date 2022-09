Mihajlovic: «Non capisco l’esonero. Le mie condizioni di salute sono buone» (Di giovedì 8 settembre 2022) Sinisa Mihajlovic scrive per la Gazzetta dello Sport una lettera di saluto ai tifosi del Bologna, lettera in cui parla anche della sua malattia. Ecco un passaggio: Non sono mai stato un’ipocrita, non lo sarò neanche stavolta: non capisco questo esonero. Lo accetto, come un professionista deve fare, ma ritenevo la situazione assolutamente sotto controllo e migliorabile. La società non era del mio stesso avviso. Siamo appena alla quinta giornata, faccio fatica a pensare che tutto questo dipenda solo dagli ultimi risultati o dalla classifica e non sia una decisione covata da più tempo. Peccato. Ci tengo però a dire che le mie condizioni di salute sono buone e in costante miglioramento. Io non mi sto più curando, sto solo facendo controlli sempre più saltuari. Ho seguito a ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 settembre 2022) Sinisascrive per la Gazzetta dello Sport una lettera di saluto ai tifosi del Bologna, lettera in cui parla anche della sua malattia. Ecco un passaggio: Nonmai stato un’ipocrita, non lo sarò neanche stavolta: nonquesto esonero. Lo accetto, come un professionista deve fare, ma ritenevo la situazione assolutamente sotto controllo e migliorabile. La società non era del mio stesso avviso. Siamo appena alla quinta giornata, faccio fatica a pensare che tutto questo dipenda solo dagli ultimi risultati o dalla classifica e non sia una decisione covata da più tempo. Peccato. Ci tengo però a dire che le miedie in costante miglioramento. Io non mi sto più curando, sto solo facendo controlli sempre più saltuari. Ho seguito a ...

FBiasin : “#DeZerbi avrebbe preso in considerazione la panchina del #Bologna solo in caso di dimissioni di #Mihajlovic, non d… - j_7ragon : @GoalItalia #ThiagoMotta è una cattiva persona perché non ha rifiutato come #DeZerbi (che schifo l'ipocrisia di tan… - antonello_vale : @Bolognafc1909 @SerieA @FIGC Caso #Mihajlovic,gestito malissimo da #Saputo: non c’entra il pietismo,ma il rispetto… - criptorob2 : Povero #Mihajlovic, costretto pure a sorbirsi i pistolotti retorici da due centesimi dei malati di fama come… - napolista : Mihajlovic: «Non capisco l’esonero. Le mie condizioni di salute sono buone» Alla Gazzetta: «faccio fatica a pensar… -