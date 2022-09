"Meloni fascista? Non credo. Il Pd ha poche idee e confuse". Renzi zittisce Letta (Di giovedì 8 settembre 2022) Nessuno spettro di attacco alla democrazia in caso di vittoria del centrodestra: ne è certo Matteo Renzi, che punge Letta: "Miglior alleato della destra e dei grillini" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 settembre 2022) Nessuno spettro di attacco alla democrazia in caso di vittoria del centrodestra: ne è certo Matteo, che punge: "Miglior alleato della destra e dei grillini"

