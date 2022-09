Marco Masini annuncia il box Live At Teatro della Pergola

SocialArtistOF2 : Disponibile dal 14 ottobre 'Live At Teatro della Pergola' di MARCO MASINI, uno speciale Box Limited Edition con la… - davided81 : Mi sembra di stare su sto Flixbus da una settimana per stemperare Spotify ha deciso di passarmi Malinconoia di Marc… - blackma41625250 : confermati anche marco masini e aka7even per oggi all'arena - Spettakolo_mag : @marcomasini64 annuncia l'uscita di 'Live at Teatro della Pergola', un box ad edizione limitata in uscita il prossi… - radiocalabriafm : MARCO MASINI - PROTAGONISTA -

Spettakolo.it

Tra questi, non mancheranno: AKA 7EVEN, ALEX, ANA MENA, EMIS KILLA, FEDERICO ROSSI, FRANCO126, GIUSY FERRERI, MALIKA AYANE,, MYSS KETA, SISSI, DONATELLA RETTORE e TANCREDI. IN ONDA ...Uscirà il 14 ottobre " Live At Teatro della Pergola " di, uno speciale Box Limited Edition con la registrazione del concerto acustico tenutosi il 9 maggio 2021 in diretta streaming dal Teatro della Pergola di Firenze. Il box, prodotto da Momy ... Marco Masini: un box limited edition per rivivere il concerto al Teatro della Pergola di Firenze We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Uscirà il prossimo 18 ottobre "Live at Teatro della Pergola", un cofanetto in edizione limitata di Marco Masini.