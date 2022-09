Marco Columbro, la triste verità dietro l’addio: “Non ho più voglia di…” (Di giovedì 8 settembre 2022) Il famoso conduttore televisivo ed attore italiano ha parlato del suo addio alla tv, svelando alcuni retroscena che hanno spiazzato i tanti fans che ne conservano un bellissimo ricordo. Ecco il motivo legato a tale decisione Dopo una carriera straordinaria durata diversi decenni in cui ha raccolto una marea di successi, Marco Columbro ha deciso di abbandonare la scena televisiva. La confessione dell’attore nato a Viareggio ha sorpreso chiunque, soprattutto in considerazione del grande entusiasmo con cui egli ha sempre svolto il suo lavoro per tutto questo tempo. Marco Columbro (Websource)Forse ciò che aveva da dare l’ha dato, o almeno questo è ciò che il settantaduenne veterano della tv ha sostenuto nel corso di un’intervista rilasciata alla sua collega Lorella Cuccarini, insieme alla quale tra ... Leggi su kronic (Di giovedì 8 settembre 2022) Il famoso conduttore televisivo ed attore italiano ha parlato del suo addio alla tv, svelando alcuni retroscena che hanno spiazzato i tanti fans che ne conservano un bellissimo ricordo. Ecco il motivo legato a tale decisione Dopo una carriera straordinaria durata diversi decenni in cui ha raccolto una marea di successi,ha deciso di abbandonare la scena televisiva. La confessione dell’attore nato a Viareggio ha sorpreso chiunque, soprattutto in considerazione del grande entusiasmo con cui egli ha sempre svolto il suo lavoro per tutto questo tempo.(Websource)Forse ciò che aveva da dare l’ha dato, o almeno questo è ciò che il settantaduenne veterano della tv ha sostenuto nel corso di un’intervista rilasciata alla sua collega Lorella Cuccarini, insieme alla quale tra ...

