LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: se ne va un gruppo di trentotto uomini, c’è Nibali (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta A ESPANA 2022 13.30 Tra gli attaccanti nuovamente presente Vincenzo Nibali. 13.26 Sono in trentotto davanti, il gruppo sembra lasciare andare. Nel frattempo OLIVEira e Navarro provano a riportarsi sul drappello al comando. 13.23 Andatura altissima sin dal via oggi. 13.21 Si sta formando un gruppone di circa 40 atleti davanti, la Quick-Step Alpha Vinyl deve gestire la situazione. 13.18 150 chilometri al traguardo. 13.15 Si muovono altri atleti dal gruppo che provano a tornare sui battistrada. 13.12 Nuovo attacco, questa volta in sette: Jasha Sütterlin (Bahrain Victorious), Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohe), Merhawi Kudus (EF ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLAA ESPANA13.30 Tra gli attaccanti nuovamente presente Vincenzo. 13.26 Sono indavanti, ilsembra lasciare andare. Nel frattempo Oira e Navarro provano a riportarsi sul drappello al comando. 13.23 Andatura altissima sin dal via. 13.21 Si sta formando unne di circa 40 atleti davanti, la Quick-Step Alpha Vinyl deve gestire la situazione. 13.18 150 chilometri al traguardo. 13.15 Si muovono altri atleti dalche provano a tornare sui battistrada. 13.12 Nuovo attacco, questa volta in sette: Jasha Sütterlin (Bahrain Victorious), Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohe), Merhawi Kudus (EF ...

