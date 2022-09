LIVE Sinner-Alcaraz 3-6 6-6, US Open 2022 in DIRETTA: secondo set deciso dal tiebreak (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PRECEDENTI TRA Sinner E Alcaraz 5-3 Sinner, minibreak! Risposta aggressiva dell’azzurro, con Alcaraz che si ritrova la palla tra i piedi. 4-3 Sinner. CHE PUNTO! Accelerazione lungolinea strepitosa seguita dallo schiaffo al volo di dritto. 3-3 Scappa via la risposta di dritto del murciano. Si cambia campo in perfetta parità. 3-2 Alcaraz. Servizio, dritto e volèe dello spagnolo. 2-2 Passante stretto ben giocato da Alcaraz, che chiude con il successivo dritto. 2-1 Sinner. Gran punto vinto dall’altoatesino, che prima spinge a tutta con il dritto, poi sigla la palla corta vincente. 1-1 Riga esterna colta da Sinner con il dritto vincente. 1-0 ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PRECEDENTI TRA5-3, minibreak! Risposta aggressiva dell’azzurro, conche si ritrova la palla tra i piedi. 4-3. CHE PUNTO! Accelerazione lungolinea strepitosa seguita dallo schiaffo al volo di dritto. 3-3 Scappa via la risposta di dritto del murciano. Si cambia campo in perfetta parità. 3-2. Servizio, dritto e volèe dello spagnolo. 2-2 Passante stretto ben giocato da, che chiude con il successivo dritto. 2-1. Gran punto vinto dall’altoatesino, che prima spinge a tutta con il dritto, poi sigla la palla corta vincente. 1-1 Riga esterna colta dacon il dritto vincente. 1-0 ...

