LIVE Sinner-Alcaraz 3-6 3-2, US Open 2022 in DIRETTA: Jannik prova a reagire piazzando il break (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PRECEDENTI TRA Sinner E Alcaraz 15-0 Alcaraz lascia andare giustamente il lob dell’avversario, che termina fuori. 4-2 Game Sinner. Con una prima robusta il numero 13 ATP tiene la battuta confermando nuovamente il break di margine. 40-30 Palla corta rivedibile dell’azzurro. 40-15 Gran punto di Jannik, che comanda con il dritto conquistando costantemente campo prima di chiudere con la volèe di rovescio. Arrivano due palle del 4-2. 30-15 Fuori giri con il dritto Sinner sul rovescio in back dell’avversario. 30-0 Di pochissimo in corridoio il rovescio lungolinea di Alcaraz. 15-0 Vola via la risposta di dritto dello spagnolo. 2-3 Game Alcaraz. Seconda risposta di ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PRECEDENTI TRA15-0lascia andare giustamente il lob dell’avversario, che termina fuori. 4-2 Game. Con una prima robusta il numero 13 ATP tiene la battuta confermando nuovamente ildi margine. 40-30 Palla corta rivedibile dell’azzurro. 40-15 Gran punto di, che comanda con il dritto conquistando costantemente campo prima di chiudere con la volèe di rovescio. Arrivano due palle del 4-2. 30-15 Fuori giri con il drittosul rovescio in back dell’avversario. 30-0 Di pochissimo in corridoio il rovescio lungolinea di. 15-0 Vola via la risposta di dritto dello spagnolo. 2-3 Game. Seconda risposta di ...

