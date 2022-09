L'allarme per il pane a 6 euro al chilo (Di giovedì 8 settembre 2022) Tutto è in gran parte riconducibile all'aumento dei costi dell'energia. Presto il pane potrebbe raggiungere i 6 euro al chilo. Il presidente Unipan-Confcommercio (Unione dei panificatori) della Campania Mimmo Filosa, portavoce delle... Leggi su today (Di giovedì 8 settembre 2022) Tutto è in gran parte riconducibile all'aumento dei costi dell'energia. Presto ilpotrebbe raggiungere i 6al. Il presidente Unipan-Confcommercio (Unione dei panificatori) della Campania Mimmo Filosa, portavoce delle...

CarloCalenda : Oggi mentre la Meloni inneggiava alla sua vittoria imminente e Letta si rimangiava l’allarme democratico e criticav… - AlexBazzaro : Per Letta se non vince il PD c’è un “allarme per la democrazia”. - AngeloCiocca : Per #Letta se dovesse vincere la destra vorrebbe dire trovarsi in un allarme democratico. Bella questa concezione d… - MarettiElena : RT @11Giuliano: Malore alla guida: A14, allarme per un'auto ferma al centro dell'autostrada: trovato morto sul sedile un 54enne di Monterad… - romatoday : L'allarme per il pane a 6 euro al chilo -