La Fiorentina torna in Europa, ma deve subito mettersi in Riga. Italiano col turnover ragionato (Di giovedì 8 settembre 2022) E’ arrivato il gran giorno che da queste parti si aspettava da ormai cinque anni buoni, quello del ritorno in una fase a gironi delle coppe europee della Fiorentina, che dopo la grande stagione scorsa, con Italiano che ha subito dato la sferzata che ci voleva a questo ambiente caduto in depressione, è passata attraverso le forche caudine del Twente, uscendone indenne, ed è pronta al debutto in Conference League, che non sarà la Champions e nemmeno l’Europa, ma resta una coppa alla quale portare rispetto, anche in virtù del fatto che l’Italia è campione in carica e che i viola possono persino pensare di bissare. C’è però da dimenticare i bei pareggi con Napoli e Juventus, anche perché in campionato si è vinto solo all’esordio, e focalizzarsi sui rivali che al Franchi arrivano fin dalla Lettonia. Bisogna ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) E’ arrivato il gran giorno che da queste parti si aspettava da ormai cinque anni buoni, quello del ritorno in una fase a gironi delle coppe europee della, che dopo la grande stagione scorsa, conche hadato la sferzata che ci voleva a questo ambiente caduto in depressione, è passata attraverso le forche caudine del Twente, uscendone indenne, ed è pronta al debutto in Conference League, che non sarà la Champions e nemmeno l’, ma resta una coppa alla quale portare rispetto, anche in virtù del fatto che l’Italia è campione in carica e che i viola possono persino pensare di bissare. C’è però da dimenticare i bei pareggi con Napoli e Juventus, anche perché in campionato si è vinto solo all’esordio, e focalizzarsi sui rivali che al Franchi arrivano fin dalla Lettonia. Bisogna ...

zazoomblog : Fiorentina: debutto in conference League stasera (1845) contro il Riga. Torna Cabral. Formazioni - #Fiorentina:… - FirenzePost : Fiorentina: debutto in conference League, stasera (18,45) contro il Riga. Torna Cabral. Formazioni - fabiochiarugi : RT @UFiorentina: ???BENTORNATO JACK??? ??.. DIRAMATA LA LISTA DEI CONVOCATI DELLA ACF FIORENTINA PER LA PARTITA DI DOMANI CONTRO IL RIGA… - UFiorentina : ???BENTORNATO JACK??? ??.. DIRAMATA LA LISTA DEI CONVOCATI DELLA ACF FIORENTINA PER LA PARTITA DI DOMANI CONTRO I… - sportli26181512 : #Fiorentina: 'Domani torna Gollini. Jovic? I rigori li sbaglia chi ha coraggio' -