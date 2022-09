Inter, Capello: «Squadra lenta, dobbiamo imparare dal Bayern» (Di giovedì 8 settembre 2022) Le parole di Fabio Capello dopo la sconfitta dell’Inter con il Bayern Monaco: «Ogni volta che avevano la palla tra i piedi erano lenti» Fabio Capello ha commentato la sconfitta dell’Inter a Sky Sport. Di seguito le parole, molto critiche, dell’ex allenatore. «I bavaresi hanno una velocità unica, andavano al doppio. Ciò che ha fatto più impressione è stata la lentezza dell’Inter. Ogni volta che avevano la palla tra i piedi non facevano altro che controllarla e poi limitarsi al passaggino. Al contrario, il Bayern cerca subito la verticalizzazione. dobbiamo imparare da questo diverso tipo di calcio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 settembre 2022) Le parole di Fabiodopo la sconfitta dell’con ilMonaco: «Ogni volta che avevano la palla tra i piedi erano lenti» Fabioha commentato la sconfitta dell’a Sky Sport. Di seguito le parole, molto critiche, dell’ex allenatore. «I bavaresi hanno una velocità unica, andavano al doppio. Ciò che ha fatto più impressione è stata la lentezza dell’. Ogni volta che avevano la palla tra i piedi non facevano altro che controllarla e poi limitarsi al passaggino. Al contrario, ilcerca subito la verticalizzazione.da questo diverso tipo di calcio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

