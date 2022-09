Infortunio Osimhen: i tempi di recupero, speranza per Milan-Napoli (Di giovedì 8 settembre 2022) Victor Osimhen si è infortunato durante Napoli-Liverpool, prima sfida di Uefa Champions League del Girone A. Il nigeriano era stato schierato titolare nonostante avesse avuto un problema muscolare dopo la sfida con la Lazio. Spalletti, lo staff medico in accordo con il giocatore hanno deciso di mandarlo comunque in campo dal primo minuto, anche perché non sentiva più dolore. La sua velocità e la capacità di scattare sempre in profondità hanno creato grandi problemi al Liverpool fino a quando è rimasto in campo. Tifosi del Liverpool devastano Napoli, aggredito un motociclista: altro che avvertimento – VIDEO Infortunio Osimhen: quando torna Dopo Napoli-Liverpool è stato lo stesso Spalletti a dire che Osimhen si sarebbe fermato per un po’ di tempo. Non si sa ancora per ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 8 settembre 2022) Victorsi è infortunato durante-Liverpool, prima sfida di Uefa Champions League del Girone A. Il nigeriano era stato schierato titolare nonostante avesse avuto un problema muscolare dopo la sfida con la Lazio. Spalletti, lo staff medico in accordo con il giocatore hanno deciso di mandarlo comunque in campo dal primo minuto, anche perché non sentiva più dolore. La sua velocità e la capacità di scattare sempre in profondità hanno creato grandi problemi al Liverpool fino a quando è rimasto in campo. Tifosi del Liverpool devastano, aggredito un motociclista: altro che avvertimento – VIDEO: quando torna Dopo-Liverpool è stato lo stesso Spalletti a dire chesi sarebbe fermato per un po’ di tempo. Non si sa ancora per ...

