Incendio in una casa a Cerveteri | madre e figlio perdono tutto | parte una raccolta fondi online

Un Incendio ha devastato una casa a Valcanneto, nel comune di Cerveteri. Le fiamme erano partite il 5 settembre dal garage della villetta in via Pergolesi. Adesso madre e figlio non hanno più nulla. La raccolta fondi per aiutare Rossella e Lorenzo L'intervento immediato dei vigili aveva consentito di spegnere le fiamme nel garage ma il giorno dopo un nuovo Incendio è divampato nella casa, finendo così di distruggere le mura. madre e figlio hanno perso tutto. Su GoFundMe è partita così una raccolta fondi per aiutare madre e figlio che vivono a Valcanneto. Rossella lavora in un B&B a Roma, mentre Lorenzo va a ...

