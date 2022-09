Il Paradiso delle Signore, Trama Puntate dal 12 al 16 Settembre 2022: Flora e Agnese Si Dimettono! (Di giovedì 8 settembre 2022) Il Paradiso delle Signore, Trama Puntate dal 12 al 16 Settembre 2022: dopo l’arrivo di Adelaide, nell’atelier iniziano difficoltà e scontri che portano alle dimissioni di Flora, reale obiettivo della Contessa, e Agnese… Torna finalmente Il Paradiso delle Signore. Dal 12 al 16 Settembre riparte la programmazione autunnale pomeridiana e quindi tornano le nuove Puntate tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Già dalla prima settimana le vicende diventano particolarmente scoppiettanti, per via dell’arrivo di Adelaide all’atelier. Quest’ultima decide di mettere in atto una serie di strategie per danneggiare Flora ed allontanarla. Gli effetti ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 8 settembre 2022) Ildal 12 al 16: dopo l’arrivo di Adelaide, nell’atelier iniziano difficoltà e scontri che portano alle dimissioni di, reale obiettivo della Contessa, e… Torna finalmente Il. Dal 12 al 16riparte la programmazione autunnale pomeridiana e quindi tornano le nuovetutti i giorni dal lunedì al venerdì. Già dalla prima settimana le vicende diventano particolarmente scoppiettanti, per via dell’arrivo di Adelaide all’atelier. Quest’ultima decide di mettere in atto una serie di strategie per danneggiareed allontanarla. Gli effetti ...

