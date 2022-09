Gas, venerdì l'Ue decide su price cap, extraprofitti, riduzione consumi. Ma manca l'intesa (Di giovedì 8 settembre 2022) - L'Europa cerca una difficile soluzione nel vertice dei ministri dell'Energia sul tetto al prezzo, come anticipato dalla von der Leyen, ma Polonia e baltici sono ostili Leggi su tg.la7 (Di giovedì 8 settembre 2022) - L'Europa cerca una difficile soluzione nel vertice dei ministri dell'Energia sul tetto al prezzo, come anticipato dalla von der Leyen, ma Polonia e baltici sono ostili

Agenzia_Ansa : Crollano i future sulle Borse europee dopo che venerdì, a mercati chiusi, Gazprom ha comunicato che il gasdotto Nor… - grancetto : RT @IlZebraapois: 'Dobbiamo reagire come Europa - ha proseguito Di Maio- venerdì ci sarà una riunione importantissima dei ministri dell'eco… - Nicola23453287 : RT @IlZebraapois: 'Dobbiamo reagire come Europa - ha proseguito Di Maio- venerdì ci sarà una riunione importantissima dei ministri dell'eco… - IlZebraapois : 'Dobbiamo reagire come Europa - ha proseguito Di Maio- venerdì ci sarà una riunione importantissima dei ministri de… - fabioboss_g : RT @O_Strunz: Sto cucinando lo stracotto d’asino senza usare il gas. Tra venerdì e sabato dovrebbe smettere di ragliare. (Bruce Ketta @bru… -