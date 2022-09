Gas, rincari: lo Stato deve evitare speculazioni e abusi. Ecco come (Di giovedì 8 settembre 2022) di Franco Fronzoni Il rincaro del gas è inevitabile come è inevitabile il rincaro dell’energia elettrica, seppur soltanto per la parte prodotta dalle turbine a gas; il fatto sta producendo allarme generale per gli immediati rincari di prezzi, persino di merci che, nella realtà, non sono colpiti dai rincari delle energie, se non in parte quasi irrilevante. Per evitare quote di rincari speculativi e quelli abusivi, ne va neutralizzata l’evenienza in senso assoluto, nell’unica maniera possibile, quella dell’assunzione dell’onere da parte dello Stato alla fonte, seppur in maniera provvisoria; è anche necessario che lo Stato debba preoccuparsi di alleviarne oneri a famiglie, aziende ed Enti, in maniera anche differenziata, per evitare ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 settembre 2022) di Franco Fronzoni Il rincaro del gas è inevitabileè inevitabile il rincaro dell’energia elettrica, seppur soltanto per la parte prodotta dalle turbine a gas; il fatto sta producendo allarme generale per gli immediatidi prezzi, persino di merci che, nella realtà, non sono colpiti daidelle energie, se non in parte quasi irrilevante. Perquote dispeculativi e quellivi, ne va neutralizzata l’evenienza in senso assoluto, nell’unica maniera possibile, quella dell’assunzione dell’onere da parte delloalla fonte, seppur in maniera provvisoria; è anche necessario che lodebba preoccuparsi di alleviarne oneri a famiglie, aziende ed Enti, in maniera anche differenziata, per...

