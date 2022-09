Finisce il turno in ambulatorio e torna a casa in auto: Marco, medico 27enne, muore alla guida (Di giovedì 8 settembre 2022) Marco Tiberi è morto per un malore improvviso. Dopo il suo turno pomeridiano in ambulatorio, come ogni giorno, si è diretto alla sua auto per tornare a casa. Ma il giovane medico di 27 anni si è accasciato sul volante ancor prima di aver chiuso lo sportello. È da questo particolare che i commercianti di Sant’Orso, in provincia di Fano, si sono accorti che c’era qualcosa che non andava. L’intervento del 118 è stato immediato, ma Marco era già morto. La tragedia inspiegabile Marco Tiberi non ce l’ha fatta. Nonostante l’ostinazione dei sanitari intervenuti, per lui non c’ è stato nulla da fare. Hanno provato a rianimarlo per 40 minuti, poi hanno dovuto accertare la morte. Una tragedia inspiegabile che ha lasciato le ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 8 settembre 2022)Tiberi è morto per un malore improvviso. Dopo il suopomeridiano in, come ogni giorno, si è direttosuaperre a. Ma il giovanedi 27 anni si è accasciato sul volante ancor prima di aver chiuso lo sportello. È da questo particolare che i commercianti di Sant’Orso, in provincia di Fano, si sono accorti che c’era qualcosa che non andava. L’intervento del 118 è stato immediato, maera già morto. La tragedia inspiegabileTiberi non ce l’ha fatta. Nonostante l’ostinazione dei sanitari intervenuti, per lui non c’ è stato nulla da fare. Hanno provato a rianimarlo per 40 minuti, poi hanno dovuto accertare la morte. Una tragedia inspiegabile che ha lasciato le ...

