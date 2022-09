F1, George Russell: “Curiosi di capire il nostro livello a Monza, punteremo al risultato massimo” (Di giovedì 8 settembre 2022) George Russell vuole proseguire nel suo ottimo momento e affila le armi in vista del fine settimana del Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Monza, infatti, il giovane pilota inglese vuole confermare l’ottimo secondo posto di Zandvoort, ciliegina sulla torta di un primo anno in Mercedes davvero da incorniciare. Il classe 1998 sta confermando, volta dopo volta, di avere intelligenza tattica, solidità e velocità e, soprattutto, di non avere la minima sudditanza psicologica nei confronti del suo vicino di box, ovvero il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. L’ex pilota della Williams sbarca a Monza con la chiara intenzione di puntare in alto. Le sue parole a Sky Sports UK prima del via del fine settimana di Monza: “Sarà interessante ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022)vuole proseguire nel suo ottimo momento e affila le armi in vista del fine settimana del Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di, infatti, il giovane pilota inglese vuole confermare l’ottimo secondo posto di Zandvoort, ciliegina sulla torta di un primo anno in Mercedes davvero da incorniciare. Il classe 1998 sta confermando, volta dopo volta, di avere intelligenza tattica, solidità e velocità e, soprattutto, di non avere la minima sudditanza psicologica nei confronti del suo vicino di box, ovvero il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. L’ex pilota della Williams sbarca acon la chiara intenzione di puntare in alto. Le sue parole a Sky Sports UK prima del via del fine settimana di: “Sarà interessante ...

