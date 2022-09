Elezioni, La Russa: “Salvini? Va bene in qualsiasi ministero ma non come presidente del Consiglio” (Di giovedì 8 settembre 2022) Il leader della Lega, Matteo Salvini, al Viminale? “Io lo vedo bene ovunque, in qualunque ministero, tranne che come presidente del Consiglio, perché lì vedo meglio Giorgia (Meloni, ndr) naturalmente. Per il resto ho grande stima di Salvini”. Lo ha detto Ignazio La Russa a margine della conferenza stampa di presentazione dei candidati di Fratelli d’Italia a Milano. “Non puntiamo a essere sopra, sotto o pari alla Lega. Puntiamo a essere come centrodestra più forti di tutti gli altri e lecitamente puntiamo a essere in Italia il primo partito. Ma non siamo in gara con gli alleati”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Il leader della Lega, Matteo, al Viminale? “Io lo vedoovunque, in qualunque, tranne chedel, perché lì vedo meglio Giorgia (Meloni, ndr) naturalmente. Per il resto ho grande stima di”. Lo ha detto Ignazio Laa margine della conferenza stampa di presentazione dei candidati di Fratelli d’Italia a Milano. “Non puntiamo a essere sopra, sotto o pari alla Lega. Puntiamo a esserecentrodestra più forti di tutti gli altri e lecitamente puntiamo a essere in Italia il primo partito. Ma non siamo in gara con gli alleati”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

riccio2111 : @andreasbaader80 @CarloCalenda Guarda la libertà di stampa la hanno, libertà di manifestazione, elezioni non trucca… - ilfattovideo : Elezioni, La Russa: “Salvini? Va bene in qualsiasi ministero ma non come presidente del Consiglio” - infoitinterno : Elezioni, La Russa: “Ministero a Milano? Gesto simbolico ma è contentino” - repubblica : Diretta Elezioni - La Russa: 'Salvini ovunque al governo tranne che premier'. Striscione Forza Nuova contro Meloni:… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Elezioni, La Russa: Salvini ovunque al governo tranne che premier #elezioni #salvini #meloni #larussa -