È morta la regina Elisabetta II: sovrana per 70 anni, il mondo perde una protagonista (Di giovedì 8 settembre 2022) Purtroppo la terribile notizia è arrivata e i sudditi d'Inghilterra sono nel dolore più profondo. La regina Elisabetta è morta a 96 anni. Effettivamente grande preoccupazione era stata manifestata nell'ultimissimo periodo, visto che i medici avevano precedentemente comunicato che le condizioni di salute della monarca erano peggiorate ed era stata disposta la supervisione dei medici. Era stata informata immediatamente tutta la sua famiglia, con il principe Carlo e Camilla i primi ad essere accorsi nella residenza di Balmoral. Dunque, la regina Elisabetta è morta e ora ci saranno giorni di lutto ad attendere il Regno Unito, prima della proclamazione del nuovo re, che sarà appunto suo figlio Carlo. Dopo che i dottori avevano lanciato l'allarme sullo stato di salute ...

