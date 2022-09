Conference League | Fiorentina-Rfs Riga 1-1

(Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – Pareggio per 1-1 tra lae Rfsnel match valido per la prima giornata del gruppo A didisputato allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze. Al vantaggio dei padroni di casa con Barak al 56? risponde Ilic al 74?. Nell’altro incontro del girone vittoria per 4-0 in trasferta dei turchi del Basaksehir sul campo degli scozzesi dell’Hearts. Funweek.

SkySport : ?? 'RICOMINCIAMO DA QUI' ?? Europa League e Conference League ripartono dalle 18:00 su Sky Sport ? #SkySport #SkyUEL… - SkySport : ???? EUROPA LEAGUE E CONFERENCE LEAGUE ?? Le partite del giovedì su Sky Sport #SkySport #SkyUEL #SkyUECL #UEL #UECL - RedazioneFM : #UECL: La #Fiorentina non va oltre l'1-1 contro il #RFS - telodogratis : Conference League: Nizza-Colonia, un’ora di ritardo dopo scontri - diecimancino : Nell'ultima partita giocata in Europa la Roma aveva vinto la Conference League e la prima prestazione internazional… -

FIRENZE - Si apre con un pareggio pieno di rimpianti l'avventura del la Fiorentina in. I viola vengono fermati dall'RFS Riga sull'1 - 1 dopo una partita dominata e con tantissime palle gol create. La squadra di Italiano impone il proprio gioco e sblocca con Barak (...Prima del calcio d'inizio della sfida ditra Nizza e Colonia è successo di tutto, anche gli steward hanno lanciato oggetti ai tifosi Prima del calcio d'inizio della sfida ditra Nizza e Colonia è successo ...Alle ore 18.45 è in programma il debutto della Fiorentina nei gironi di Conference League contro l'RFS. Di seguito sono riportate le formazioni ufficiali della gara. In porta c'è Gollini, in difesa ...Ludogorets-Roma apre il cammino in Europa League della squadra di José Mourinho: le pagelle e il tabellino del match Riparte dalla Bulgaria la Roma dopo aver vinto la Conference League nella scorsa ...