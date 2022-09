Comune di Torino: Concorso per 55 Responsabili Amministrativi (Di giovedì 8 settembre 2022) Il Comune di Torino ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 55 Figure Professionali come Responsabile Amministrativo, categoria D1, è previsto inquadramento con contratto a tempo indeterminato. Bando di Concorso E' indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinquantacinque posti nel profilo professionale di responsabile amministrativo, profilo di riferimento direttivo, categoria D1 (S.P. 13/22). Requisiti ed Invio della Domanda Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00 del 23 settembre 2022. Il testo integrale dell'avviso di selezione e il modello di domanda compilabile on-line potranno essere visualizzati sul sito internet della Città di Torino al seguente ... Leggi su posizioniaperte (Di giovedì 8 settembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 55 Figure Professionali come Responsabile Amministrativo, categoria D1, è previsto inquadramento con contratto a tempo indeterminato. Bando diE' indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinquantacinque posti nel profilo professionale di responsabile amministrativo, profilo di riferimento direttivo, categoria D1 (S.P. 13/22). Requisiti ed Invio della Domanda Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00 del 23 settembre 2022. Il testo integrale dell'avviso di selezione e il modello di domanda compilabile on-line potranno essere visualizzati sul sito internet della Città dial seguente ...

