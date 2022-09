Calciomercato.com – Ernia canta ‘Lewandowski’: tripletta alla prima in Champions col Barcellona | Primapagina (Di giovedì 8 settembre 2022) 2022-09-08 16:00:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Ernia canta sul palco, Robert Lewandowski segna in campo. Il rapper, tifoso milanista, si è esibito in concerto al Carroponte di Sesto San Giovanni martedì 6 e mercoledì 7 settembre. prima mentre il “suo” Milan pareggiava a Salisburgo e poi quando l’Inter perdeva a San Siro contro il Bayern Monaco, che almeno per ora non sta sentendo la mancanza del bomber polacco passato al Barcellona. Dove si è presentato segnando una tripletta alla prima partita di Champions League al Camp Nou nel successo per 5-1 sul Viktoria Plzen. Nel repertorio di Ernia ci sono due canzoni intitolate a lui: ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 8 settembre 2022) 2022-09-08 16:00:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da.com:sul palco, Robert Lewandowski segna in campo. Il rapper, tifoso milanista, si è esibito in concerto al Carroponte di Sesto San Giovanni martedì 6 e mercoledì 7 settembre.mentre il “suo” Milan pareggiava a Salisburgo e poi quando l’Inter perdeva a San Siro contro il Bayern Monaco, che almeno per ora non sta sentendo la mancanza del bomber polacco passato al. Dove si è presentato segnando unapartita diLeague al Camp Nou nel successo per 5-1 sul Viktoria Plzen. Nel repertorio dici sono due canzoni intitolate a lui: ...

DiMarzio : #Calciomercato | @GalatasaraySK, per l’arrivo di #Icardi dal @PSG_inside mancano solo gli ultimi dettagli da sistem… - DiMarzio : #Calciomercato | Accordo trovato tra @PSG_inside e @GalatasaraySK per #Icardi: partenza per Istanbul nel tardo pome… - DiMarzio : #Calciomercato, @GalatasaraySK | Alle ore 15 contatto decisivo con il @PSG_inside per #Icardi: si attende il via li… - fantapiu3 : #SerieA, #Bologna: gli esiti degli esami di #Soumaoro #fantacalcio #seriea #campionato #calciomercato… - sportli26181512 : Fiorentina, Jovic: 'Conference? Siamo tra i favoriti, voglio tornare quello di prima': Luka Jovic, attaccante della… -