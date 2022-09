Calcio | Europa League 2022 | la Roma parte con un KO Il Ludogorets vince 2-1

(Di giovedì 8 settembre 2022)con una sconfitta il cammino dellanella UEFA-2023 di: i giallorossi infatti hanno dovuto cedere il passo in trasferta ai bulgari delper 2-1, in un match risolto soltanto nei minuti finali. Una partita molto complicata. I padroni di casa sono apparsi infatti molto pericolosi già al quarto giro di orologio, quando Devos realizza una buona discesa sul versante sinistro trovandosi davanti a Svilar, ma il suo assist al centro aria non riesce. Quattro minuti dopo invece fa capolino lasull’area avversaria, ma un fallo ai danni di Pellegrini non conil Direttore di gara Pawson che, a colloquio con il VAR, decide di non assegnare alcun penalty. Gli uomini di Josè Mourinho si ...

SkySport : LUDOGORETS-ROMA 2-1 Risultato finale ? ? #Cauly (72’) ? #Shomurodov (86’) ? #Nonato (88’) ? ??… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - I risultati: vincono Arsenal e Rennes, pari tra PSV e Bodo-Glimt - susydigennaro : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - I risultati: vincono Arsenal e Rennes, pari tra PSV e Bodo-Glimt - emamarro : RT @SkySport: LUDOGORETS-ROMA 2-1 Risultato finale ? ? #Cauly (72’) ? #Shomurodov (86’) ? #Nonato (88’) ? ?? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - I risultati: vincono Arsenal e Rennes, pari tra PSV e Bodo-Glimt -

Ludogorets batte Roma 2 - 1 (0 - 0) in una partita della 1/a giornata del Girone C dell'League disputata sul terreno dell'Huvepharma Arena di Razgrad (Bulgaria). I gol: nel secondo tempo per i padroni di casa Cauly al 27', per i giallorossi Shomurodov al 41' e ancora per i bulgari ...Si è concluso Ludogorets - Roma, primo incontro nel Girone C della stagione 2022 - 2023 dell'League . I giallorossi cominciano il loro cammino con un passo falso, perdendo il match 2 - 1 ...(ANSA) - ROMA, 08 SET - Ludogorets batte Roma 2-1 (0-0) in una partita della 1/a giornata del Girone C dell'Europa League disputata sul terreno ...RAZGRAD (BULGARIA) (ITALPRESS) - Non basta un gol di Shomurodov alla Roma che cade in casa del Ludogorets. I bulgari passano grazie alle reti brasiliane di ...