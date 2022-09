Bologna, il saluto di Mihajlovic: «Nulla è eterno, ma stavolta voltarmi indietro è più triste» (Di giovedì 8 settembre 2022) L’ormai ex allenatore del Bologna Mihajlovic ha salutato l’ambiente rossoblù tramite una lettera Sinisa Mihajlovic sceglie le pagine de La Gazzetta dello Sport per salutare Bologna e i suoi tifosi dopo l’esonero avvenuto in settimana. LA LETTERA – «Mi è capitato spesso di salutare tifosi, giocatori, società, città, per dire addio o arrivederci. Fa parte della carriera di un calciatore e di un allenatore andare via prima o poi. I cicli sportivi nascono, si sviluppano, regalano soddisfazioni, a volte delusioni e poi inevitabilmente finiscono. Nulla è eterno. Ma stavolta il sapore che mi lascia il mio voltarmi indietro un’ultima volta è più triste. Perché non saluto solo una tifoseria che mi ha ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 settembre 2022) L’ormai ex allenatore delha salutato l’ambiente rossoblù tramite una lettera Sinisasceglie le pagine de La Gazzetta dello Sport per salutaree i suoi tifosi dopo l’esonero avvenuto in settimana. LA LETTERA – «Mi è capitato spesso di salutare tifosi, giocatori, società, città, per dire addio o arrivederci. Fa parte della carriera di un calciatore e di un allenatore andare via prima o poi. I cicli sportivi nascono, si sviluppano, regalano soddisfazioni, a volte delusioni e poi inevitabilmente finiscono.. Mail sapore che mi lascia il mioun’ultima volta è più. Perché nonsolo una tifoseria che mi ha ...

Gazzetta_it : La lettera di saluto di Mihajlovic a Bologna: 'Per sempre uno di voi' - CalcioNews24 : La lettera d'addio di #Mihajlovic al #Bologna - ClaraBfc : RT @Gazzetta_it: La lettera di saluto di Mihajlovic a Bologna: 'Per sempre uno di voi' - bologna_rus : RT @BolognaSpazio: ???????????? | Il toccante saluto di Sinisa #Mihajlovic sulle pagine della @Gazzetta_it in cui ringrazia i tifosi, la società… - NickysBooks : RT @BolognaSpazio: ???????????? | Il toccante saluto di Sinisa #Mihajlovic sulle pagine della @Gazzetta_it in cui ringrazia i tifosi, la società… -