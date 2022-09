Bce verso un nuovo aumento dei tassi mentre l’Ue rischia la recessione | è scontro tra falchi e colombe sulla dimensione della stretta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 settembre 2022) La Banca centrale europea si appresta a una delle scelte più difficili di sempre: più di quella del 21 luglio, quando alzò id’interesse per la prima volta da undici anni mettendo fine all’era deinegativi. Due mesi fa, non aveva grande scelta per combattere l’inflazione galoppante. Ora peròsono più divisi che mai. I primi fanno scommettere ai mercati che il rialzo sarà corposo, cioè da 75 punti base. I secondi, tra cui l’italiano Fabio Panetta, sembrano pronti a dare battaglia durante la riunione del board, che dovrà trovare un compromesso. Anche alcuni analisti ritengono possa essere azzardato imprimere una fortequando la Ue è sull’orlo. Sul tavolo dei 19 membri nazionali più i 6 del consiglio direttivo ci ...