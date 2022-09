Bce: Lagarde, 'su rialzo tassi 75 punti decisione all'unanimità' (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. - (Adnkronos) - "Il Consiglio direttivo ha deciso all'unanimità di rialzare di 75 punti i tassi". Lo sottolinea la presidente della Bce Christine Lagarde incontrando la stampa , riconoscendo come nel Consiglio ci fossero "visioni differenti". "C'è stata una ampia discussione" ha aggiunto, "ma la decisione è stata unanime". "A luglio abbiamo spiegato come le decisioni sui tassi saranno prese nelle singole riunioni e basandoci sui dati" ha aggiunto, evidenziando come alla base della scelta ci siano stati proprio "i dati presentati dallo staff macroeconomico" con indicazioni su una inflazione che resta "troppo elevata". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. - (Adnkronos) - "Il Consiglio direttivo ha deciso all'di rialzare di 75". Lo sottolinea la presidente della Bce Christineincontrando la stampa , riconoscendo come nel Consiglio ci fossero "visioni differenti". "C'è stata una ampia discussione" ha aggiunto, "ma laè stata unanime". "A luglio abbiamo spiegato come le decisioni suisaranno prese nelle singole riunioni e basandoci sui dati" ha aggiunto, evidenziando come alla base della scelta ci siano stati proprio "i dati presentati dallo staff macroeconomico" con indicazioni su una inflazione che resta "troppo elevata".

