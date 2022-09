Assolto primario accusato di abusi sessuali. "Farmaco per il Parkinson alterava i suoi impulsi" (Di giovedì 8 settembre 2022) E' stato Assolto perché ritenuto incapace di volere e parzialmente di intendere il pediatra arrestato nel luglio 2014 con l'accusa di abusi sessuali ai danni delle madri dei suoi piccoli pazienti. ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 settembre 2022) E' statoperché ritenuto incapace di volere e parzialmente di intendere il pediatra arrestato nel luglio 2014 con l'accusa diai danni delle madri deipiccoli pazienti. ...

