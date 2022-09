Torino | Cairo | “Juric sta bene | ed è carico | ma non so se sarà a San Siro”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Il presidente del, Urbano, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell’inizio di stagione granata. Ecco le sue parole: “Come procede la guarigione didalla polmonite? L’ho sentito dopo il Lecce. Sta, è a casa, è molto contento e pure bello. Nonostante tutto, è molto focalizzato sulla squadra. Ha avuto un problemino che va gestito con molta attenzione. Gli ho consigliato di essere molto prudente, perché queste cose vanno seguite e curate per. Suo ritorno a San? Questo non lo so, lo diranno i medici. Posso dirvi che, pur stando a casa, ci mette sempre l’anima, ci mette il cuore. È un grande personaggio, un grande allenatore. La sua mano è molto evidente sulla squadra: ha fatto un lavoro strepitoso in questo anno, proseguito in ...