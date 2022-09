Sudcorea | tifone Hinnamnor | 7 persone annegano in un parcheggio allagato

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Seul, 7 set. (Adnkronos) - Settein Corea del Sud sono morte dopo essere rimaste intrappolate in unsotterraneo durante le inondazioni causate dal. Erano scese per spostare le loro auto ma sono stati investite dai torrenti formatisi con le piogge. I soccorritori hanno detto di aver salvato due, che sarebbero sopravvissute aggrappandosi ai tubi del soffitto per più di 12 ore. Il, la più forte tempesta ciclonica di quest'anno, ha colpito la Corea del Sud all'inizio di questa settimana. Ieri notte i soccorritori hanno dovuto guadare metri di acqua per entrare nel seminterrato delquasi completamente sommerso. Secondo il sito di notizie Yonhap, tutte e nove le...

askanews_ita : Il tifone #Hinnamnor provoca danni e interruzioni di corrente #SudCorea -

7.00Hinnamnor, 10 morti inIl passaggio delHinnamnor in Corea del Sud ha causato la morte di 10 persone. Hinnamnor ha investito la costa meridionale del Paese causando onde enormi, forti piogge e allagamenti di ...La città nella parte sudorientale del paese appare essere quella più esposta relativamente alla traiettoria delin arrivo. L'agenzia meteorologica sudcoreana prevede su Busan fino a 400 mm di ...Seul, 7 set. (Adnkronos) - Sette persone in Corea del Sud sono morte dopo essere rimaste intrappolate in un parcheggio sotterraneo durante le inondazioni causate dal tifone Hinnamnor. Erano scese per ...Corea del Sud, il tifone Hinnamnor si avvicina Vento forte e onde alte in attesa della tempesta più temuta Milano, 5 set. (askanews) – Evacuazioni e voli cancellati: la Corea del Sud si prepara… Leggi ...