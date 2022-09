ilfaroonline : Roma, odore nauseabondo e gravi carenze igienico-sanitarie: maxi multa per un alimentari - __imnotash__ : 85 anni fa lewis e will si amavano a roma, 85 anni dopo il loro odore era ancora lì<3 - chiaxdlibyh : RT @usergiuliate: “respira roma, lewis, domani sarà già diversa, domani ci sarà anche il tuo odore, fra cento anni lo sentiranno ancora, qu… - FabrizioSantori : RT @MartinGConde: @FabrizioSantori Foto: “Benvenuti a Trastevere! La capitale mondiale dei graffiti orribili: l’odore delle urine è ovunque… - i95lwt : “Respira Roma, Lewis, domani sarà già diversa, domani ci sarà anche il tuo odore, fra cento anni lo sentiranno anco… -

Il Faro online

Nel pomeriggio, il giovane scolaro esce dalla quiete meditativa del più antico collegio di, ... Riempiendogli le narici dell'stordente, dolciastro, del rossetto d'epoca, fragranze delicate ...Ispirandosi al libro L'del sangue , di Goffredo Parise, Tarabbia racconta la storia di una ... si sofferma sul consenso ottenuto dal fascismo nel saggio1922. Il fascismo e la guerra mai ... Roma, odore nauseabondo e gravi carenze igienico-sanitarie: maxi multa per un alimentari All'interno trovata anche carne in pessimo stato di conservazione e 60 chili di alimenti privi di tracciabilità.Il locale si trova in zona Montesacro, dopo l'intervento dell'Asl è stata disposta anche la distruzione di circa 60 chili di merce Nel corso di un controllo nella zona di Montesacro a Roma, la polizia ...