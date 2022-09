Putin: “Non isolerete la Russia” e minaccia restrizioni sul grano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin torna all’attacco dell’Occidente nelle ultime dichiarazioni, in cui ha sollevato l’ipotesi di imporre restrizioni sull’export di grano. Durante la riunione del Forum Economico Orientale si è lanciato in un invettiva contro il colonialismo storico delle potenze dell’Ovest e ha minacciato di “limitare le esportazioni della rotta Ucraina-Europa“, accusando i paesi dell’Unione di approfittare della crisi per affamare i Paesi in via di sviluppo. Secondo Putin l’Europa complotta per ridurre alla fame i paesi africani, “una vera tragedia per i paesi più poveri”. Un attacco che entra perfettamente nella linea comunicativa del presidente russo e che ha un obiettivo specifico: contribuire a infiammare le tensioni tra Paesi africani ed europei. Perché questo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il presidente della Federazione Russa Vladimirtorna all’attacco dell’Occidente nelle ultime dichiarazioni, in cui ha sollevato l’ipotesi di imporresull’export di. Durante la riunione del Forum Economico Orientale si è lanciato in un invettiva contro il colonialismo storico delle potenze dell’Ovest e hato di “limitare le esportazioni della rotta Ucraina-Europa“, accusando i paesi dell’Unione di approfittare della crisi per affamare i Paesi in via di sviluppo. Secondol’Europa complotta per ridurre alla fame i paesi africani, “una vera tragedia per i paesi più poveri”. Un attacco che entra perfettamente nella linea comunicativa del presidente russo e che ha un obiettivo specifico: contribuire a infiammare le tensioni tra Paesi africani ed europei. Perché questo ...

