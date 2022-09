Proposta di matrimonio sul red carpet di Venezia: sono due ex concorrenti del “GF Vip” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Fuoriprogramma decisamente inaspettato oggi sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Mentre Alessandro Basciano e Sophie Codegoni posavano Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di mercoledì 7 settembre 2022) Fuoriprogramma decisamente inaspettato oggi sul reddella Mostra del Cinema di. Mentre Alessandro Basciano e Sophie Codegoni posavano Perizona Magazine.

quellachecomme1 : La proposta di matrimonio é una cosa intima e non da condividere davanti a dei fotografi che nemmeno li conoscono,c… - tenersipermano : mammamia le manie di protagonismo che ti attanagliano per ritrovarti a fare una proposta di matrimonio stra orchest… - bag552 : Ma in che senso non è un proposta di matrimonio ma di fidanzamento? Se uno regala all'altro un anello di fidanzamen… - Ushh_basciagoni : RT @Frances07573280: A me sembra surreale che uno debba giudicare una proposta di matrimonio perchè si conoscono da 6 mesi. Ma chi siete vo… - Nokonoki2 : @yrys_1977 Non è una proposta di matrimonio, ma di fidanzamento... Ancora peggio ?????????? -