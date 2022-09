Pochi ma buoni | tra le eccellenze enogastronomiche dell’Austria ve ne è sicuramente una che più di altre richiede pazienza grande abilità

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Quante volte viaggiamo spinti da un’incredibile voglia di conoscere culture differenti dalle nostre tanto e sempre di più anche da un punto di vista gastronomico? Il cibo in Italia è uno dei principali motori di turismo ma non siamo i soli, tra gli stati europei, ad essere meta ambita e desiderata per le produzioni locali, gli artigiani e le tradizioni centenarie. Tra questi, l’Austria è indubbiamente uno dei paesi che, in maniera rigorosa e puntuale, dedica interesse, attività, cultura alle sue. In campo enogastronomico si è parlato in precedenza del latte fieno, delle sue peculiarità e di quanto in un certo senso la produzione di questo alimento sia frutto di un’economia sostenibile, circolare, fortunata per il territorio quanto per il consumatore finale. Allo stesso modo, c’è un altro ingrediente che al pari del burro o del latte è particolarmente ...