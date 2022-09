Numeri chiusi, Fraleone (PRC/SE): quiz improbabili come negli ultimi concorsi docenti. Intanto il diritto allo studio diventa privilegio per pochi (Di mercoledì 7 settembre 2022) Di Loredana Fraleone, Responsabile Scuola Università Ricerca PRC/SE - C'è un rapporto tra la condizione con cui inizia l'anno scolastico 2022/2023 e il numero chiuso, che persiste per l'accesso all'Università? Mi sembra evidente il legame “ideologico” di una classe dirigente, che considera i diritti, in questo caso quello allo studio, come ferrivecchi da rottamare, per essere sostituiti da competitività e privilegi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 7 settembre 2022) Di Loredana, Responsabile Scuola Università Ricerca PRC/SE - C'è un rapporto tra la condizione con cui inizia l'anno scolastico 2022/2023 e il numero chiuso, che persiste per l'accesso all'Università? Mi sembra evidente il legame “ideologico” di una classe dirigente, che considera i diritti, in questo caso quelloferrivecchi da rottamare, per essere sostituiti da competitività e privilegi. L'articolo .

