Nonthaburi: Gaio esce di scena (Di mercoledì 7 settembre 2022) Si ferma al secondo turno Federico Gaio al "Bangkok Open 3" , terzo ATP Challenger consecutivo (montepremi 37.520 dollari) organizzato sui campi in cemento della città di Nonthaburi, situata nella ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 7 settembre 2022) Si ferma al secondo turno Federicoal "Bangkok Open 3" , terzo ATP Challenger consecutivo (montepremi 37.520 dollari) organizzato sui campi in cemento della città di, situata nella ...

Tennista_Ita : Esordio nella prima mattinata italiana di domani per Federico #Gaio nel Challenger di Nonthaburi 3. Continua per lu… - Tennista_Ita : Sorteggiato il Main Draw dell’ #AtpChallenger di Nonthaburi 3. Presente l’azzurro ???? Federico #Gaio. Per lui primo… - livetennisit : Challenger Nonthaburi 3: Il Tabellone Prncipale e di Quali. Continua la trasferta asiatica di Federico Gaio - live_tennis : Nonthaburi Challenger - Quarter-final: Gabriel Decamps beat Federico Gaio 6-3, 7-5 - TENIPOcom : ATP CH50 Nonthaburi - Hard (Quarterfinal) Gabriel Decamps (BRA) def. Federico Gaio (ITA) 6-3 7-5 -

Nonthaburi: Gaio esce di scena È stato il secondo confronto diretto tra i due, l'azzurro si era aggiudicato quello disputato la scorsa settimana sempre a Nonthaburi con un duplice 75. Gaio ha preso parte a tutti e tre i ... Gaio avanza a Nonthaburi Esordio con successo per Federico Gaio "Bangkok Open 3" , terzo ATP Challenger consecutivo (montepremi 37.520 dollari) organizzato sui campi in cemento della città di Nonthaburi, situata nella zona nord dell'area metropolitana della ... Tiscali Nonthaburi: Gaio esce di scena Si ferma al secondo turno Federico Gaio al “Bangkok Open 3” , terzo ATP Challenger consecutivo (montepremi 37.520 dollari) organizzato sui campi ... Gaio avanza a Nonthaburi Esordio con successo per Federico Gaio “Bangkok Open 3” , terzo ATP Challenger consecutivo (montepremi 37.520 dollari) organizzato sui campi ... È stato il secondo confronto diretto tra i due, l'azzurro si era aggiudicato quello disputato la scorsa settimana sempre acon un duplice 75.ha preso parte a tutti e tre i ...Esordio con successo per Federico"Bangkok Open 3" , terzo ATP Challenger consecutivo (montepremi 37.520 dollari) organizzato sui campi in cemento della città di, situata nella zona nord dell'area metropolitana della ... Nonthaburi: Gaio esce di scena Si ferma al secondo turno Federico Gaio al “Bangkok Open 3” , terzo ATP Challenger consecutivo (montepremi 37.520 dollari) organizzato sui campi ...Esordio con successo per Federico Gaio “Bangkok Open 3” , terzo ATP Challenger consecutivo (montepremi 37.520 dollari) organizzato sui campi ...