Mourinho “Il Ludogorets troverà una Roma arrabbiata” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma (ITALPRESS) – “Non risparmieremo giocatori”. L’allenatore della Roma Josè Mourinho non farà un turn over eccessivo in vista del primo match in Europa League. La stagione europea dei giallorossi parte dalla Bulgaria, contro il Ludogorets (giovedì, ore 18:45), dove i giallorossi si presentano con la patch della vittoria in Conference League. “Ci siamo qualificati con un trofeo e con il sesto posto. Abbiamo due motivi per stare qui e ce lo meritiamo – esordisce Mourinho in conferenza stampa -. Abbiamo il massimo rispetto per il Ludogorets e l’Helsinki. Il calcio europeo è diverso, ci sono spesso risultati a sorpresa anche in Champions. Non vogliamo risparmiare giocatori in vista del campionato. Vogliamo vincere”. Niente turn over, o quasi. Rick Karsdorp e Tammy Abraham non sono ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 settembre 2022)(ITALPRESS) – “Non risparmieremo giocatori”. L’allenatore dellaJosènon farà un turn over eccessivo in vista del primo match in Europa League. La stagione europea dei giallorossi parte dalla Bulgaria, contro il(giovedì, ore 18:45), dove i giallorossi si presentano con la patch della vittoria in Conference League. “Ci siamo qualificati con un trofeo e con il sesto posto. Abbiamo due motivi per stare qui e ce lo meritiamo – esordiscein conferenza stampa -. Abbiamo il massimo rispetto per ile l’Helsinki. Il calcio europeo è diverso, ci sono spesso risultati a sorpresa anche in Champions. Non vogliamo risparmiare giocatori in vista del campionato. Vogliamo vincere”. Niente turn over, o quasi. Rick Karsdorp e Tammy Abraham non sono ...

OfficialASRoma : ???? LIVE: La conferenza stampa di José Mourinho e Mile Svilar in vista di Ludogorets-Roma - MourinhoNews77 : RT @OfficialASRoma: ???? LIVE: La conferenza stampa di José Mourinho e Mile Svilar in vista di Ludogorets-Roma - LAROMA24 : Verso Ludogorets-Roma senza Abraham e Karsdorp, Mourinho: 'Match difficile'. Svilar: 'Daremo il massimo'. Galatasar… - DaniCecchetti : RT @CSSport1015: ??L'intervento di Valeri #Bojinov durante la trasmissione '#Crossover' per parlare del Ludogorets e dell'#ASRoma. ??? @Mich… - CSSport1015 : Conferenza stampa di José Mourinho in vista di Ludogorets-Roma, match valido per la prima giornata della fase a gir… -