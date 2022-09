Milito: «L’Inter deve dimenticare il derby. Bayern? Partita che mi resterà nel cuore per sempre» (Di mercoledì 7 settembre 2022) Diego Milito, ex attaccante delL’Inter, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, in vista della Partita dei nerazzurri contro il Bayern Monaco Diego Milito, ex attaccante delL’Inter, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, in vista della Partita dei nerazzurri contro il Bayern Monaco. Le sue dichiarazioni: derby TRA RISCATTI E RICORDI – «Attualmente L’Inter deve dimenticare la sconfitta col Milan e vincere stasera. Accadde la stessa cosa anche a noi nel 2011: k.o. in campionato e poi in Champions contro lo Schalke, in una settimana buttammo all’aria sia scudetto che Europa, serve essere concentrati al massimo. Inzaghi e i giocatori hanno le caratteristiche giuste ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Diego, ex attaccante del, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, in vista delladei nerazzurri contro ilMonaco Diego, ex attaccante del, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, in vista delladei nerazzurri contro ilMonaco. Le sue dichiarazioni:TRA RISCATTI E RICORDI – «Attualmentela sconfitta col Milan e vincere stasera. Accadde la stessa cosa anche a noi nel 2011: k.o. in campionato e poi in Champions contro lo Schalke, in una settimana buttammo all’aria sia scudetto che Europa, serve essere concentrati al massimo. Inzaghi e i giocatori hanno le caratteristiche giuste ...

