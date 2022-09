LDA | ecco la sua fidanzata | wow è un sogno!

(Di mercoledì 7 settembre 2022) L’ex allievo di Amici, stando alle ultime indiscrezioni, sembra che abbia trovato l’amore al fiano di una bellissima ragazza. Lda, ex allievo di Amici sembra aver ritrovato l’amore. Il figlio di Gigi D’Alessio che da poco grazie al suo papà e alla sua giovane compagna, ha avuto un nuovo fratello, pare sia di nuovo innamorato. web)A riportate la news, Deianera Marzano. Alcuni utenti le avrebbero inviato scatti compromettenti che non lascerebbero nessun dubbio sulla presenza di una giovane fanciulla nella vita del cantante. La ragazza si chiama Giulia e vive a Motta Visconti. Come riporta la blogger, Luca D’Alessio è stato paparazzato mentre passeggia mano nella mano insieme ad una ragazza. Inoltre, sembra essere stato avvistato ad agosto a Sperlonga, sempre in compagnia della stessa Giulia. Per il momento da parte del giovane artista non sono arrivate conferme e ...

In una recente intervista con la sua ex insegnante Lorella Cuccarini, nella rubrica Dimmi di te, in realtà aveva detto qualcosa sulla nuova fidanzata. Non si diceva ancora innamorato: 'Per me è...