La lettera di una turista al Campidoglio: “Sono stata a Roma, è in balìa di un degrado totale” (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Sono stata a Roma dal 28 al 31 agosto. La vostra città versa in uno stato di degrado per cui si posSono usare tutti gli aggettivi negativi del dizionario italiano“. Inizia così la lettera-denuncia di una turista “esterrefatta” spedita all’indirizzo mail della commissione Ambiente del Campidoglio. Un’iniziativa inusuale, dicono gli addetti ai lavoro. Non è un fatto comune che una visitatrice abbandoni la visita ai monumenti o i selfie sullo sfondo del Colosseo per accendere il pc e scrivere all’amministrazione capitolina un report dello scandalo Capitale. degrado, le parole della turista È il termometro che la situazione della Roma guidata da Gualtieri ha superato i limiti della decenza. L’elenco ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 settembre 2022) “dal 28 al 31 agosto. La vostra città versa in uno stato diper cui si posusare tutti gli aggettivi negativi del dizionario italiano“. Inizia così la-denuncia di una“esterrefatta” spedita all’indirizzo mail della commissione Ambiente del. Un’iniziativa inusuale, dicono gli addetti ai lavoro. Non è un fatto comune che una visitatrice abbandoni la visita ai monumenti o i selfie sullo sfondo del Colosseo per accendere il pc e scrivere all’amministrazione capitolina un report dello scandalo Capitale., le parole dellaÈ il termometro che la situazione dellaguidata da Gualtieri ha superato i limiti della decenza. L’elenco ...

