La Juventus verso un rosso da 250 mln nel 2021/22 (Di mercoledì 7 settembre 2022) La Juventus si appresta a chiudere il bilancio 2021/22 con un rosso di oltre 240 milioni di euro. È quanto emerge dalla semestrale di Exor – la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla il 63,8% del club bianconero –, che ha comunicato i dati relativi al periodo gennaio-giugno 2022. Dai documenti di Exor si evince L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

