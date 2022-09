Il nucleare sicuro secondo Rampini: credo valga il mio disappunto (Di mercoledì 7 settembre 2022) di Marco D’Ercole Qualche giorno fa mi sono imbattuto in un articolo di Federico Rampini, sulla riaccensione del nucleare in Giappone. Le tesi addotte da Rampini sono magnifiche: dobbiamo prendere esempio dal Giappone e capire che il nucleare è buono e certamente meno impattante (in termini di morti e di inquinamento) dell’eolico o solare. Bene. Dopo aver letto l’articolo di giornale ho controllato il titolo di studio del Sig. Rampini. Speravo in una qualsiasi tesi scientifica – veramente una qualsiasi! Cosa scopro invece: ha sostenuto qualche esame di economia senza laurearsi. Lì, in quel preciso momento, le braccia mi sono cadute a terra, con una crescente rabbia nei confronti della protervia e della spocchia con cui il Sig. Rampini ha cercato di spacciare una tecnologia molto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) di Marco D’Ercole Qualche giorno fa mi sono imbattuto in un articolo di Federico, sulla riaccensione delin Giappone. Le tesi addotte dasono magnifiche: dobbiamo prendere esempio dal Giappone e capire che ilè buono e certamente meno impattante (in termini di morti e di inquinamento) dell’eolico o solare. Bene. Dopo aver letto l’articolo di giornale ho controllato il titolo di studio del Sig.. Speravo in una qualsiasi tesi scientifica – veramente una qualsiasi! Cosa scopro invece: ha sostenuto qualche esame di economia senza laurearsi. Lì, in quel preciso momento, le braccia mi sono cadute a terra, con una crescente rabbia nei confronti della protervia e della spocchia con cui il Sig.ha cercato di spacciare una tecnologia molto ...

